Путин встретился с главой Киргизии в Бишкеке

Российский лидер Владимир Путин, прибывший в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретился с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Главы государств встретились в аэропорту, куда прибыл Путин. Лидеры поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества РФ и Киргизии, а также о предстоящем саммите ШОС.

Напомним, 13−14 июня в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита обсудят вопросы расширения экономического и гуманитарного сотрудничества стран Организации.