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Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу
Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
15:54   13 Июня 2019
Россия

Путин встретился с главой Киргизии в Бишкеке

Путин встретился с главой Киргизии в Бишкеке

Российский лидер Владимир Путин, прибывший в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретился с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Главы государств встретились в аэропорту, куда прибыл Путин. Лидеры поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества РФ и Киргизии, а также о предстоящем саммите ШОС.

Напомним, 13−14 июня в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита обсудят вопросы расширения экономического и гуманитарного сотрудничества стран Организации.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #жээнбеков #киргзия

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