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15:48   13 Июня 2019
Весь мир

Три кандидата на пост премьера Великобритании выбыли после первого раунда

Три кандидата на пост премьера Великобритании выбыли после первого раунда

Экс-представитель Минфина при палате общин Марк Харпер, экс-лидер палаты общим Андреа Лидсом, а также экс-министр труда и пенсий Эстер Макви не набрали необходимый барьер на выборах — 5% голосов. Они выбыли из гонки за кресло лидера Консервативной партии Великобритании и пост премьера страны. 

На сегодняшний день на выборах лидирует бывший глава МИД Борис Джонсон со 114 голосами. На втором месте расположился нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, набравший 43 голоса. 

В борьбе продолжают участвовать и другие кандидаты: министр окружающей среды Майкл Гоув, действующий глава МИД Джереми Ханта, бывший министр по вопросам Brexit Доминика Рааба, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. 

Для продолжения борьбы участникам второго тура, который пройдет 18 июня, предстоит набрать не менее 10% голосов. 

Туры голосования 19 и 20 июня призваны сократить число конкурентов до двух. Для этого будет проведено столько голосований, сколько потребуется. 

Выборы закончатся в июле. Пока действующим премьером остается Тереза Мэй.

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #политика #тереза мэй #борис джонсон

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