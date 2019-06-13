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 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

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15:44   13 Июня 2019
Весь мир

Восемь человек погибли в Афганистане в результате взрыва

Восемь человек погибли в Афганистане в результате взрыва

Взрыв прогремел в четверг утром поблизости от контрольно-пропускного пункта в афганском городе Джелалабад, в провинции Нангархар.

В результате взрыва, по предварительным данным, погибли не менее восьми человек, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом, приводя информацию местных властей, сообщает местный телеканал 1 TV.

При этом отмечается, что взрывное устройство у КПП было приведено в действие террористом-смертником.

Ни одна из орудующих в регионе террористических и радикальных группировок на данный момент не заявила о своей ответственности за теракт.

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Автор: Александр Люблинский
#взрыв #теракт #афганистан #смертник #кпп

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