Восемь человек погибли в Афганистане в результате взрыва

Взрыв прогремел в четверг утром поблизости от контрольно-пропускного пункта в афганском городе Джелалабад, в провинции Нангархар.

В результате взрыва, по предварительным данным, погибли не менее восьми человек, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом, приводя информацию местных властей, сообщает местный телеканал 1 TV.

При этом отмечается, что взрывное устройство у КПП было приведено в действие террористом-смертником.

Ни одна из орудующих в регионе террористических и радикальных группировок на данный момент не заявила о своей ответственности за теракт.