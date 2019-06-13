Мошенник принес семье Алибасова чужого кота взамен пропавшего и забрал 800 тысяч рублей

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что неизвестный принес семье канадского сфинкса вместо пропавшего Чучи и забрал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. По его словам, животное оказалось не домашним питомцем Алибасова.

«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули», — пожаловался сын продюсера.

Ранее Алибасов-младший пообещал такую сумму за возвращение сбежавшего канадского сфинкса по имени Чуча либо выступление группы «На-На». PR-директор продюсера Вадим Горжанкин проверил принесенного кота и выяснил, что вернули не то животное.

О пропаже любимого кота Алибасова стало известно 12 июня. Питомец сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома.

Продюсера доставили в больницу 4 июня. Он перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком. Врачи диагностировали у Алибасова ожог желудка четвертой, максимальной степени.