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 Слуцкий считает, что разрыв ДРСМД затруднит продление Договора по СНВ

Слуцкий считает, что разрыв ДРСМД затруднит продление Договора по СНВ
15:27   13 Июня 2019
Весь мир

Слуцкий считает, что разрыв ДРСМД затруднит продление Договора по СНВ

Слуцкий считает, что разрыв ДРСМД затруднит продление Договора по СНВ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) усложнит продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Речь об этом зашла в четверг, 13 июня, на заседании комитета в ходе обсуждения президентского законопроекта о приостановке участия РФ в ДРСМД.

Депутат назвал решение Вашингтона выйти из ДРСМД деструктивным шагом. По его словам, это затруднит продление СНВ, действие которого истекает в 2021 году. 

Слуцкий добавил, что это означает уничтожение механизмов стабильности, которые десятилетия строили российские и американские специалисты.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #госдума #слуцкий #дрсмд

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