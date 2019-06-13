Слуцкий считает, что разрыв ДРСМД затруднит продление Договора по СНВ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) усложнит продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Речь об этом зашла в четверг, 13 июня, на заседании комитета в ходе обсуждения президентского законопроекта о приостановке участия РФ в ДРСМД.

⚡️Профильный #Комитет рекомендовал принять законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ⚡️ — Государственная Дума (@dumagovru) June 13, 2019

Депутат назвал решение Вашингтона выйти из ДРСМД деструктивным шагом. По его словам, это затруднит продление СНВ, действие которого истекает в 2021 году.

Слуцкий добавил, что это означает уничтожение механизмов стабильности, которые десятилетия строили российские и американские специалисты.