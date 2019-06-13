Создателей сериала «Чернобыль» обвинили в краже графики

Режиссер из Украины Андрей Приймаченко заявил, что создатели зарубежного сериала «Чернобыль» без разрешения использовали его материал. Об этом он написал в Facebook, а также дал интервью изданию «Детектор медиа» 13 июня.

В беседе он рассказал, что его видео стоит среди первых результатов в Google при соответствующем запросе. Речь идет об графике к аудиозаписи звонка диспетчеру после взрыва на Чернобыльской АЭС. На данный момент видео заблокировано на видеохостинге YouTube по жалобе режиссера.

«Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы не был против, лишь бы указали авторство», — сказал Приймаченко.

Он отметил, что делал это видео не в коммерческих целях, а для своего канала, так как ему интересна история этой трагедии. Собеседник поделился, что ему льстит использование видео в столь масштабном проекте.

«Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по его использованию… В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте», — добавил он.

Ситуацию прокомментировала исполнительный продюсер киевской компании Radioaktive Film Евгения Яцута. Организация помогала создателям сериала решать вопросы по поводу использпользования объектов, на которых распространяется авторское право.

«Речь идет об оригинальных аудиозаписях диспетчеров, которые созывали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?» — написала она в комментарии в посту режиссера в Facebook.

Автор отметил, что вопрос касается именно использования графической части, а не звонка. В компании же указали, что права на использование видео получили от дирекцией музея Чернобыля в Киеве. Режиссер уже работает над документом, который мог бы подтвердить его авторство.

Сериал «Чернобыль» от американского телеканала HBO стал самым популярным в истории, согласно оценкам на сайте Internet Movie Database (IMDB). Телешоу рассказывает о трагедии Чернобыльской АЭС в 1986 году и подвиге ликвидаторов аварии.