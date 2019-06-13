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15:27   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Администрация президента Украины Владимира Зеленского подтвердила информацию о запланированных на 17-18 июля официальных визитах главы государства во Францию и Германию.

Ранее о планах Зеленского встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главами парламентов и представителями бизнеса этих стран сообщили украинские СМИ.

В четверг 13 июня пресс-служба администрации президента опубликовала подтверждение на своей странице в сети микроблогов  Twitter:

«Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, 18 июня - Германию», - говорится в сообщении.

 

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Автор: Александр Люблинский
#франция #украина #германия #визит #администрация #зеленский

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