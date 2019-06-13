Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Администрация президента Украины Владимира Зеленского подтвердила информацию о запланированных на 17-18 июля официальных визитах главы государства во Францию и Германию.

Ранее о планах Зеленского встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главами парламентов и представителями бизнеса этих стран сообщили украинские СМИ.

В четверг 13 июня пресс-служба администрации президента опубликовала подтверждение на своей странице в сети микроблогов Twitter:

«Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, 18 июня - Германию», - говорится в сообщении.