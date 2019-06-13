Умерла актриса Сильвия Майлз

Голливудская актриса Сильвия Майлз скончалась 12 июня в Нью-Йорке. Как пишет издание TMZ, это произошло в машине скорой помощи по пути в больницу.

Смерть Майлз подтвердили ее друзья. Предположительно, ей было 94 года. Актриса была дважды номинирована на «Оскар». Первый раз — в 1969 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Полуночный ковбой». В 1975 году Майлз стала номинантом во второй раз за эпизодическую роль в фильме «Прощай, моя красавица».

Актриса также снималась в эпизодах сериалов — «Секс в большом городе», «Полиция Майами», «Жизнь на Марсе» и других.