Климкин считает, что Украина сможет вступить в Евросоюз в 2035 году

Украина сможет вступить в Евросоюз примерно в 2035 году. Такое предположение сделал глава МИД РФ Павел Климкин в своем Facebook.

По мнению Климкина, западные страны вряд ли изменят скептическое отношение к идее Украины вступить в Европейский союз. Он отметил, что причины такого поведения кроются в желании остаться в зоне комфорта.

Климкин перечислил условия, при которых Украина имеет шанс вступить в ЕС к 2035 году. Во-первых, внутри ЕС должны сбалансироваться настроения. Во-вторых, балканские страны в 2025 году также должны успешно интегрироваться. Третьим условием он назвал становление «других звезд и планет в благоприятные евроинтеграционные позиции».

«Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев», — написал глава МИД РФ.

Он напомнил, что с момента подачи заявления на вступление страны в Евросоюз до момента получения членства проходило 10-12 лет. Поэтому Климкин считает, что следующим этапом станут предвступительные переговоры между Украиной и Евросоюзом.

«Здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально», — резюмировал он.

Он также подчеркнул, что на эти цифры ориентируются «европейские друзья и партнеры».