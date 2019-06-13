Россия надеется на диалог с США по вопросам стратегической стабильности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает, что в скором времени будет налажено стабильное обсуждение с Вашингтоном ситуации в области обеспечения стратегической стабильности.

При этом, по его словам, Москва намерена добиться конкретных разъяснений по поводу планов Штатов в рамках диалога по стратегической стабильности.

С.А.#Рябков:"Мы не можем допустить, чтобы архитектура в сфере контроля над вооружениями теряла элемент за элементом, а без переговоров в этих сложных обстоятельствах разобраться сложно"???????????????? ➡️https://t.co/04o0KEwkl9#Россия #США pic.twitter.com/o0Jw63kSq7 — МИД России ???????? (@MID_RF) June 12, 2019

Рябков отметил, что в связи с напряженной международной ситуацией и отсутствием доверия между странами будет сложно добиться каких-либо заверений со стороны Вашингтона. Но на «профессиональные конкретные предметные пояснения» Россия рассчитывает.