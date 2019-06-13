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14:57   13 Июня 2019
Весь мир

Россия надеется на диалог с США по вопросам стратегической стабильности

Россия надеется на диалог с США по вопросам стратегической стабильности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает, что в скором времени будет налажено стабильное обсуждение с Вашингтоном ситуации в области обеспечения стратегической стабильности. 

При этом, по его словам, Москва намерена добиться конкретных разъяснений по поводу планов Штатов в рамках диалога по стратегической стабильности. 

Рябков отметил, что в связи с напряженной международной ситуацией и отсутствием доверия между странами будет сложно добиться каких-либо заверений со стороны Вашингтона. Но на «профессиональные конкретные предметные пояснения» Россия рассчитывает.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #рябков #мид рф

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