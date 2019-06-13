Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по Донбассу в ближайшее время. Он дал интервью «ТСН.ua» 13 июня.

Он указал, что после крайнего заседания контактной группы по урегулированию гражданской войны в регионе появилось много слухов. В частности, они касаются снятия блокады Донбасса и запрета на ответный огонь. Дискуссия на уровне СНБО должна сформировать четкую и публичную позицию.

Министр также направил в администрацию украинского президента Владимира Зеленского предложения по реакции «на выдачу Россией паспортов на оккупированных территориях». Там есть меры, которые необходимо принять прямо сейчас, уверен он.

«Поэтому очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше. Опять-таки, это нужно сделать в ближайшей перспективе», — заявил Климкин.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против провозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло свыше десяти тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Донбасса, с ним можно ознакомится на сайте Кремля. Глава страны напомнил, что Москва не хочет создавать проблем для Киева, однако ситуация с соблюдением прав населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик вышла из-под контроля.