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15:15   13 Июня 2019
Россия

КПРФ на выборах противопоставит Митрохину, Соболь и Федермессер кандидата «с сердцем»

КПРФ на выборах противопоставит Митрохину, Соболь и Федермессер кандидата «с сердцем»

КПРФ определилась со своими кандидатами на выборах в Мосгордуму. На победу рассчитывают в 18 из 45 округов, рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» первый секретарь Московского горкомитета Валерий  Рашкин.

«18 округов с большой вероятностью, где мы выиграем. Посмотрели по качеству, по штабу и такие выводы, мы еще не знаем весь состав кандидатов.  Сейчас пройдет регистрация кандидатов и мы увидим конкретные имена и фамилии», — сказал Рашкин. 

Рашкин не стал говорить, рассчитывают ли на победу коммунисты в округе №43 (Арбат, Пресненский, Хамовники). От партии в нем идет 30-летний Роман Климентьев, первый секретарь Москворецкого РК КПРФ.  Соперниками Климентьева по округу будут:  политический тяжеловес, экс-председатель «Яблока» и депутат МГД в 2005–09 годах Сергей Митрохин,учредитель фонда помощи хосписам «Вера», легенда благотворительности Анна (Нюта) Федермессер. От этого же округа выдвинулась скандально-известная сторонница Алексея Навального Любовь Соболь.  

По словам Рашкина,  выдвигая кандидата, в партии не ориентировались на соперников. 

«Да, Климентьев не очень опытный человек в политике, но он умный, с сердцем. Он там живет, там учился, у него там партийная организация. Мы не ориентировались на то, кто будет соперник.  У нас другой подход: все предлагают, мы смотрим район, выбираем достойного и выдвигаем, несмотря на соперников»,  — объяснил Рашкин выбор партии. 

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

 

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Автор: Мария Владимирова
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