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 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

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15:38   13 Июня 2019
Россия

Навальный сознательно подставил под удар школьников на марше в Москве

Навальный сознательно подставил под удар школьников на марше в Москве

Одним из тех, кто проявил себя наиболее активно на марше оппозиции, посвященном делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, был блогер Алексей Навальный. Именно с появлением на митинге активиста, которого в итоге задержали стражи порядка, эксперты связывают массовое участие в марше его основной аудитории  — довольно молодых людей, в числе которых были подростки и школьники. Массовые нарушения общественного порядка, которые учинили в Москве несовершеннолетние сторонники Навального, стали причиной задержаний. В итоге один из задержанных юношей почувствовал себя плохо.

Тем, кто сознательно подставляет под удар молодых людей, нет до них дела, как и до будущего России, уверены эксперты. Немудрено, что массовые беспорядки в праздничный день, когда на улицах столицы и без того немало людей — благоприятная среда для любой провокации, заявил в разговоре с ФАН глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Происходившее вчера на так называемом марше в защиту Ивана Голунова (к этому времени уже благополучно отпущенного на свободу) изначально было чистой воды провокацией, которая и являлась основной целью организаторов, — отметил эксперт.

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Политтехнолог заметил, что при проведении несогласованной акции с участием молодого поколения в день государственного праздника провокаций избежать невозможно, причем с любой стороны.

Эксперты подчеркивают, что подросток попросту стал жертвой провокации, которая была устроена Навальным и его сподвижниками. 

Ранее в соцсетях на эту тему высказалась генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, прямо обвинив организаторов беспорядков в срыве всех договоренностей, которые ранее были достигнуты.

«Мне кажется, вас преследует запах жженых покрышек, а ненависть ко всему вокруг застит глаза. К сожалению, за вас страдают наивные люди», — написала она, подчеркнув, что провокаторы, переигрывают самих себя и превращаются в живые карикатуры.

С точкой зрения Канделаки согласен и Александр Малькевич, обвинивший в провокациях «нечестных руководителей акционерного общества «Оппозиция», где Навальный является фигурой довольно значимой.

Во время несогласованного марша якобы «в защиту» журналиста Голунова, по информации полиции, было задержано около двухсот человек. Среди задержанных был скандальный блогер. Основную часть задержанных вскоре отпустили.

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Автор: Алла Ларионова
#навальный #подростки #марш #голунов

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