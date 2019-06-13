Российские военные доставили гумпомощь жителям Сирии в окрестности Дамаска

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР вместе с российской военной полицией продолжают помогать мирным жителям в сирийских районах, пострадавших от рук боевиков. Об этом 13 июня сообщает ФАН со ссылкой на местный источник в сети Facebook.

По информации источника, 10 июня остро нуждающиеся жители населенного пункта Сит Зейнаб в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь. Им выдали 500 продовольственных наборов, общий вес которых составлял более двух тонн. В набор входили мука, сахар, рис и мясные продукты.

Как сообщает ФАН, в районе Сит Зейнаб в южных предместьях Дамаска проживают выходцы со всей Сирии, бежавшие от ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). В этой местности живут много семей бедуинов, они чаще всего многодетные.

В поселении плохо налажена инфраструктура и система снабжения, поэтому вновь прибывающие граждане увеличивают территориальную нагрузку. Местные жители поблагодарили российских военных за гуманитарную помощь, в которой они сильно нуждались.

Ранее сообщалось, что РФ помогла открыть новый медпункт в Дейр-эз-Зоре.