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14:37   13 Июня 2019
Весь мир

Российские военные доставили гумпомощь жителям Сирии в окрестности Дамаска

Российские военные доставили гумпомощь жителям Сирии в окрестности Дамаска

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР вместе с российской военной полицией продолжают помогать мирным жителям в сирийских районах, пострадавших от рук боевиков. Об этом 13 июня сообщает ФАН со ссылкой на местный источник в сети Facebook. 

По информации источника, 10 июня остро нуждающиеся жители населенного пункта Сит Зейнаб в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь. Им выдали 500 продовольственных наборов, общий вес которых составлял более двух тонн. В набор входили мука, сахар, рис и мясные продукты. 

Как сообщает ФАН, в районе Сит Зейнаб в южных предместьях Дамаска проживают выходцы со всей Сирии, бежавшие от ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). В этой местности живут много семей бедуинов, они чаще всего многодетные. 

В поселении плохо налажена инфраструктура и система снабжения, поэтому вновь прибывающие граждане увеличивают территориальную нагрузку. Местные жители поблагодарили российских военных за гуманитарную помощь, в которой они сильно нуждались. 

Ранее сообщалось, что РФ помогла открыть новый медпункт в Дейр-эз-Зоре. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #гумпомощь #политика #весь мир

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