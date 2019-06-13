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14:42   13 Июня 2019
Весь мир

Одиннадцать россиян находилось на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера

Одиннадцать россиян находилось на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера

Одиннадцать россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии находились на борту танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе. Об этом сообщили в норвежской компании Frontline, которая владеет судном.

Ранее 13 июня стало известно, что в иранских водах Оманского залива горят два танкера, которые подверглись торпедной атаке. Иранская береговая охрана смогла спасти 44 моряка, их доставили в порт Джаск.

Местные СМИ писали, что один из моряков танкера Kokuka Courageous получил легкие ранения, ему оказана первая помощь.

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Автор: Арсений Аскольский
#танкеры #front altair #оманский зали

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