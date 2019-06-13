Рособрнадзор одобрил инициативу о введении электронных дипломов

Рособрнадзор одобрил планы Минобрнауки ввести в России электронные дипломы о высшем образовании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 13 июня.

В сообщении говорится, что отказ от бумажных сертификатов ЕГЭ в свое время полностью решил проблему фальсификации резльтатов выпускных экзаменов. Теперь баллы, которые получили участники ЕГЭ, вносятся в федеральную информационную систему, из которой вузы получают данные о своих абитуриентах.

Ранее издание «Известие» сообщило, что российские вузы собираются к 2021 году перейти на электронные дипломы, доступ к которым в дальнейшем смогут получить работодатели. Пилотные проекты будут запущены уже в этом году в пяти российских университетах.

На данный момент по оценкам Всероссийского фонда образования в стране остро стоит проблема поддельных дипломов. Около 30 процентов документов фальсифицированы.