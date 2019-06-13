Эколог назвал бесполезной климатической мерой «углеродный налог» от Чуйбаса

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снизить выбросы в атмосферу. По его словам, правительство РФ подготавливается к ратификации Парижского соглашения по климату, поэтому Москве необходимо создать систему госучета объемов выбросов.

В европейских странах действует правило — импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если при производстве выбросы двуокиси углерода в атмосферу превысили определенные нормы.

«Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через несколько лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, который регулирует ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — добавил Чубайс.

Председатель правления «Роснано» назвал сложным вопросом во всей системе климатических мер введение углеродного налога и предложил на первом этапе ставки этого налога сделать минимальными. Ведь основная цель экологических платежей — не пополнить государственный бюджет, а стимулировать плательщика охранять окружающую среду.

Глава «Северо-Западного Зеленого креста» Юрий Шевчук в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что углеродный налог вторичный показатель. По его словам, сам по себе углерод не особо вредит атмосфере, потому что это естественная примесь, постоянно присутствующая в ней. Считается, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере вызывает тепловой эффект и изменение климата. Большинство ученых с этим согласятся, но климат изменяется не только из-за этого.

Эколог предположил, если углеродный налог заплатят промышленные предприятия, тогда как поступить с животноводческими, которые освободили от налогов, но большинство выбросов в атмосферу углекислого газа и метана по естественным причинам идут именно от них. Налог сдержит энергетику на газе, нефти и угле, но даст фору атомной и гидроэнергетике.