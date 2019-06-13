Эколог назвал бесполезной климатической мерой «углеродный налог» от Чуйбаса

Эколог назвал бесполезной климатической мерой «углеродный налог» от Чубайса
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снизить выбросы в атмосферу. По его словам, правительство РФ подготавливается к ратификации Парижского соглашения по климату, поэтому Москве необходимо создать систему госучета объемов выбросов.
В европейских странах действует правило — импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если при производстве выбросы двуокиси углерода в атмосферу превысили определенные нормы.
«Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через несколько лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, который регулирует ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — добавил Чубайс.
Председатель правления «Роснано» назвал сложным вопросом во всей системе климатических мер введение углеродного налога и предложил на первом этапе ставки этого налога сделать минимальными. Ведь основная цель экологических платежей — не пополнить государственный бюджет, а стимулировать плательщика охранять окружающую среду.
Глава «Северо-Западного Зеленого креста» Юрий Шевчук в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что углеродный налог вторичный показатель. По его словам, сам по себе углерод не особо вредит атмосфере, потому что это естественная примесь, постоянно присутствующая в ней. Считается, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере вызывает тепловой эффект и изменение климата. Большинство ученых с этим согласятся, но климат изменяется не только из-за этого.
Эколог предположил, если углеродный налог заплатят промышленные предприятия, тогда как поступить с животноводческими, которые освободили от налогов, но большинство выбросов в атмосферу углекислого газа и метана по естественным причинам идут именно от них. Налог сдержит энергетику на газе, нефти и угле, но даст фору атомной и гидроэнергетике.
«Человек дает одну десятую всех парниковых газов, которые попадают в атмосферу, все остальное идет от естественных источников. Углеродный налог поможет установить источник и направить усилия в нужную сторону. Сказать, что налог изменит ситуацию и воздух очистится от парниковых газов, нельзя. Нужно ссылаться на наличие платы за углеродный налог как на показатель правильного или неправильного направления развития промышленности. Однако это не значит, что экологии будет от этого лучше», — резюмировал Юрий Шевчук.