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14:07   13 Июня 2019
Россия

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов полиции после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Соответствующий указ опубликован 13 июня на сайте Кремля.

Российский лидер отстранил от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. 

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича и генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича», — сказано в документе. 

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали 7 июня в центре Москвы. В отделении в сумке у журналиста нашли свертки с наркотиками. Позже полицейские обнаружили запрещенные вещества и в квартире журналиста. После ареста Голунова выяснилось, что на наркотиках нет его отпечатков пальцев, анализы также показали, что запрещенные вещества он не употребляет и не трогал. Полиция отпустила журналиста из-за отсутствия доказательств по делу, а полицейских, причастных к задержанию, отстранили от работы на время проверки.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #указ #общество #голунов

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