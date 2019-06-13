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 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

13:46   13 Июня 2019
Весь мир

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит в штате Бихар унес жизни 64 детей за последние две недели. Об этом 13 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство «Синьхуа». 

По сообщению Всеиндийиского радио, в округах Вайшали и Самастипур зарегистрированы случаи летального исхода. 

«Наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Музаффарпур», — сообщили на радио. 

По информации СМИ, в клиниках Музаффарупа находятся на лечении десятки детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое. 

По мнению экспертов, заболевание угрожает подросткам в возрасте до 15 лет. Из-за острого энцефалита возникает лихорадка, потеря ориентации, а порой коматозное состояние. Чаще всего вспышки заболевания происходят летом в районе Музаффарпура.

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Автор: Софья Белоцерковская
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