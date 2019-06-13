Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит в штате Бихар унес жизни 64 детей за последние две недели. Об этом 13 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

По сообщению Всеиндийиского радио, в округах Вайшали и Самастипур зарегистрированы случаи летального исхода.

«Наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Музаффарпур», — сообщили на радио.

По информации СМИ, в клиниках Музаффарупа находятся на лечении десятки детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

По мнению экспертов, заболевание угрожает подросткам в возрасте до 15 лет. Из-за острого энцефалита возникает лихорадка, потеря ориентации, а порой коматозное состояние. Чаще всего вспышки заболевания происходят летом в районе Музаффарпура.