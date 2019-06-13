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14:05   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил избранного президента Казахастана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах и пригласил его посетить Украину.

Послание украинского главы государства опубликовано на сайте госагентства «Казинформ».

«Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что обоюдными усилиями лидеры смогут «углубить конструктивное сотрудничество между странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности».

Зеленский пригласил Токаева посетить Украину. Он пожелал казахстанскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов, а «дружественному народу Казахстана — мира и процветания».

Напомним, внеочередные выборы в Казахстане состоялись в воскресенье, 9 июня. Итоговая явка составила 77,4%. Токаев победил в президентской гонке, набрав 70,96% голосов избирателей.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #казахстан #зеленский #токаев

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