Зеленский пригласил Токаева на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил избранного президента Казахастана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах и пригласил его посетить Украину.

Послание украинского главы государства опубликовано на сайте госагентства «Казинформ».

«Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что обоюдными усилиями лидеры смогут «углубить конструктивное сотрудничество между странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности».

Зеленский пригласил Токаева посетить Украину. Он пожелал казахстанскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов, а «дружественному народу Казахстана — мира и процветания».

Напомним, внеочередные выборы в Казахстане состоялись в воскресенье, 9 июня. Итоговая явка составила 77,4%. Токаев победил в президентской гонке, набрав 70,96% голосов избирателей.