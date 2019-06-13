Депутат Володацкий высоко оценил четкую работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Столичная полиция грамотно пресекла совершенные накануне попытки устроить провокации во время празднования Дня России. Об этом в четверг заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, слова которого приводит интернет-издание Nation News.

Напомним: 12 июня представители оппозиции и либеральной общественности вышли на несанкционированную столичными властями акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, который сначала был задержан по подозрению в сбыте наркотиков и помещен судом под домашний арест, а позже после проверки отпущен на свободу.

Несмотря на призывы самого Голунова и редакции издания «Медуза» не устраивать несанкционированных акций, а также на то, что власти Москвы предложили активистам провести санкционированный митинг 16 июня, либералы и оппозиционеры все же сделали по-своему. В сложившейся ситуации, по словам депутата ГД, полиция действовала очень грамотно.

«По всей территории России МВД работало грамотно, полицейские дежурили на всех массовых мероприятиях, в том числе и в Москве, где вчера проходил несанкционированный митинг в поддержку Ивана Голунова, хотя сам журналист «Медузы» обратился ко всем с просьбой не устраивать никаких протестных акций в День России, а провести этот праздничный день со своими семьями», — отметил Водолацкий.

Также он отметил, что лица, заинтересованные в том, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране, воспользовались призывом выйти на митинг «в защиту Голунова», несмотря даже на то, что дело против журналиста было уже закрыто и соответственно сам призыв стал неактуален. При этом, организаторы митинга нарушили даже те маршруты, которые сами они оговорили в письме московским властям.

«Полиция работала вчера очень четко, потому что шли массовые гуляния, на улицах было много детей, женщин, стариков. Нарушителей общественного порядка после профилактической беседы отпускали. Никакого жесткого применения силы со стороны правоохранителей не было, полиция просто наводила порядок», — добавил депутат, отметив, что, по его оценке, МВД отработало на «хорошо и отлично».

В то же время народный избранник напомнил, что люди, призывающие всех выйти на несанкционированные митинги, используют любой повод чтобы попытаться дестабилизировать обстановку и отработать свои 30 сребреников. Они отстаивают не интересы России, а просто стремятся разрушить стабильность и устои гражданского общества в нашей стране, у этих людей просто нет совести, подчеркнул депутат.