Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, в котором говорится о закупке российских систем С-400, не заставит Анкару отказаться от них.

«Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили. Если у США есть беспокойство по С-400 и по F-35, то наше предложение – создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос», — сказал турецкий министр.

По словам Чавушоглу, контакты с Россией по С-400 продолжаются, системы поступят в Турцию «в назначенное время».

Turkey's Erdogan says Turkey has definitely bought Russian S-400 defense system https://t.co/XUWJ6mv9KO pic.twitter.com/qw4WX9SE2C — Reuters Top News (@Reuters) June 13, 2019

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что Шанахан 6 июня направил письмо турецким властям, в котором говорится, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов обучать не будут.