Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

 Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова
Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН
Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

 Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова
Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН
Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

13:50   13 Июня 2019
Весь мир

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, в котором говорится о закупке российских систем С-400, не заставит Анкару отказаться от них.

«Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили. Если у США есть беспокойство по С-400 и по F-35, то наше предложение – создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос», — сказал турецкий министр.

По словам Чавушоглу, контакты с Россией по С-400 продолжаются, системы поступят в Турцию «в назначенное время». 

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что Шанахан 6 июня направил письмо турецким властям, в котором говорится, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов обучать не будут.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#турция #политика #с-400 #чувашоглу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...