Пакистан установит безвизовый режим с Россией

Россия включена в список стран, жители которой могут получить визу по прилету в аэропорту Пакистана. Об этом 13 июня заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан в интервью РИА Новости.

По словам Хана, Пакистан планирует установить безвизовый режим с Россией.

«Пакистан движется в этом направлении», — заявил Хан.

Он подчеркнул, что граждане 70 стран могут получить визу прямо в аэропорту. Таких соглашений ранее не было ни с кем, однако сейчас Пакистан открывается для туризма и инвестиций, и власти страны понимают, что нужно упростить приезд для граждан из зарубежных стран.

«Всего 70 таких стран, и Россия входит в этот список — граждане которой могут приехать и получить визу в аэропорту», — сказал премьер-министр Пакистана.

Ранее сообщалось, что россияне получат безвизовый въезд в Коста-Рику. Также стало известно, что с 1 апреля по 31 октября визу для россиян отменят и в Албании.