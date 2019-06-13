Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

 Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова
Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН
Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

 Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова
Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН
Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

13:24   13 Июня 2019
Россия

Пакистан установит безвизовый режим с Россией

Пакистан установит безвизовый режим с Россией

Россия включена в список стран, жители которой могут получить визу по прилету в аэропорту Пакистана. Об этом 13 июня заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан в интервью РИА Новости. 

По словам Хана, Пакистан планирует установить безвизовый режим с Россией. 

«Пакистан движется в этом направлении», — заявил Хан.

Он подчеркнул, что граждане 70 стран могут получить визу прямо в аэропорту. Таких соглашений ранее не было ни с кем, однако сейчас Пакистан открывается для туризма и инвестиций, и власти страны понимают, что нужно упростить приезд для граждан из зарубежных стран. 

«Всего 70 таких стран, и Россия входит в этот список — граждане которой могут приехать и получить визу в аэропорту», — сказал премьер-министр Пакистана.

Ранее сообщалось, что россияне получат безвизовый въезд в Коста-Рику. Также стало известно, что с 1 апреля по 31 октября визу для россиян отменят и в Албании. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #албания #безвизовый режим #виза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...