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13:25   13 Июня 2019
Весь мир

Союзники «Нустры»* нанесли удар по наблюдательному посту турецкой армии в Идлибе

Союзники «Нустры»* нанесли удар по наблюдательному посту турецкой армии в Идлибе

Террористы – союзники запрещенной в России и в ряде других государств группировки «Джебхат-ан-Нусра»* обстреляли в четверг наблюдательный пост турецкой армии в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает Министерство обороны России, отмечая, что огонь был открыт в нарушение договоренностей о режиме тишины.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли по террористам в Идлибе, координаты которых были представлены турецкой стороной, четыре бомбовых удара.

* - Союзники «Нустры»* нанесли удар по наблюдательному посту турецкой армии в Идлибе

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #идлиб #турция #террористы #джебхат-ан-нусра

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