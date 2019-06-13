Союзники «Нустры»* нанесли удар по наблюдательному посту турецкой армии в Идлибе
Террористы – союзники запрещенной в России и в ряде других государств группировки «Джебхат-ан-Нусра»* обстреляли в четверг наблюдательный пост турецкой армии в сирийской провинции Идлиб.
Об этом сообщает Министерство обороны России, отмечая, что огонь был открыт в нарушение договоренностей о режиме тишины.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли по террористам в Идлибе, координаты которых были представлены турецкой стороной, четыре бомбовых удара.
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