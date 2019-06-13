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13:11   13 Июня 2019
Весь мир

Посол подтвердил стремление Судана к стратегическому партнерству с Россией

Посол подтвердил стремление Судана к стратегическому партнерству с Россией

Республика Судан планирует сотрудничать с Россией в области стратегического партнерства. Об этом заявил суданский посол в РФ Надир Бабикер, сообщает 13 июня РИА Новости. 

Бабикер подтвердил стремление Судана к стратегическому партнерству с Россией, выступая на первом заседании «Африканского дискуссионного клуба». 

«Мы сейчас развиваемся практически во всех направлениях. Все идет к тому, что будет и стратегическое партнерство», — сказал он.

Посол также подчеркнул, что отношения стран за последние несколько лет менялись в лучшую сторону. Товарооборот вырос в три раза и достиг отметки 500 миллионов долларов. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее Бабикер заявлял, что Судан планирует довести объем торговли с российской стороной до одного миллиарда долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #судан #африка #стратегическое партнерство

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