Захарова оценила книгу Ассанжа «Викиликс: секретные файлы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила книгу, написанную основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Главный вывод, сделанный преследуемым журналистом на основе анализа огромного количества документов госдепа: в новейшей истории только сильное государство гарантирует развитие и рост экономики», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В 2017 году WikiLeaks начал публиковать секретные документы ЦРУ Vault 7. Сообщалось, что это может стать самой крупной утечкой конфиденциальных бумаг. Она включает около 8,7 тысячи документов и файлов, которые хранились во внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ.

В мае этого года американская сторона выдвинула новые обвинения против Ассанжа. Его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.