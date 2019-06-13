ВКС РФ нанесли удары по террористам в Идлибе

Российские военные самолеты нанесли четыре бомбовых удара по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб, используя координаты, предоставленные турецкой стороной.

Об этом в четверг сообщает Министерство обороны России.

«В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также МО России сообщает, что террористы из группировок-союзниц запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры»*, несмотря на договоренность о прекращении огня, обстреляли турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб.