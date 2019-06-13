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12:58   13 Июня 2019
Россия

Европарламент больше не видит смысла в антироссийских санкциях

Европарламент больше не видит смысла в антироссийских санкциях

Смысла в продлении антироссийских санкций нет. Для развития отношений с Россией необходим прагматический поход. Об этом заявил евродепутат из ФРГ Йорг Меутен, сообщает 13 июня РИА Новости. 

Новая фракция «евроскептиков» в Европарламенте «Идентичность и демократия», которая станет, возможно, четвертой по величине, не видит смысла в санкциях против России. 

«Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — заявил Меутен. 

Он также считает, что санкции никак не изменят ситуацию в Крыму.

«Мы можем делать это десятилетиями, это ничего не изменит. Лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с РФ, как с любой другой страной», — отметил он.

«Политика сегодня» напоминает, отношения России и Запада ухудшились после воссоединения Крыма с РФ после референдума. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Москва начала политику импортозамещения, обозначив таким образом, что с ней нельзя говорить на языке санкций. Президент Путин ранее заявлял, что крымский вопрос закрыт навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #санкции #европарламент #политика

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