Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

 Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова
Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН
Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

Путин уволил двух генералов из полиции после скандала с Голуновым

 Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова
Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский пригласил Токаева на Украину

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН
Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400

 Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

Острый энцефалит унес жизни более 60 детей на востоке Индии

12:56   13 Июня 2019
Россия

«Тинькофф банк» представил голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф банк» представил голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф банк» представил голосового помощника по имени Олег, который поможет пользователям. Об этом говорится в пресс-релизе банка в четверг, 13 июня.

Это первый в мире голосовой проводник в сфере финансов и лайфстайл-услуг, который создан в России. Как отмечается в релизе, Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф». Полная версия голосового помощника способна совершать переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанк, заказывать и отправлять на почту документы, управлять картами, а также консультировать.

Кроме этого, Олег может поддержать диалог на свободные темы, бронировать столики в ресторанах, а также записать пользователя в салон красоты.

Отмечается, что голосовой помощник — образ мужчины от 25 до 40 лет. Его озвучивает актер Никита Прозоровский.

В дальнейшем мобильным приложением «Тинькофф» можно будет полностью управлять при помощи Олега, добавили в банке. До 16 июня помощник появится в приложениях для iOS, вскоре после этого функция станет доступна в программах для Android

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#помощник #тинькофф #олег

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...