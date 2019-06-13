«Тинькофф банк» представил голосового помощника по имени Олег, который поможет пользователям. Об этом говорится в пресс-релизе банка в четверг, 13 июня.

Это первый в мире голосовой проводник в сфере финансов и лайфстайл-услуг, который создан в России. Как отмечается в релизе, Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф». Полная версия голосового помощника способна совершать переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанк, заказывать и отправлять на почту документы, управлять картами, а также консультировать.

Кроме этого, Олег может поддержать диалог на свободные темы, бронировать столики в ресторанах, а также записать пользователя в салон красоты.

Отмечается, что голосовой помощник — образ мужчины от 25 до 40 лет. Его озвучивает актер Никита Прозоровский.

В дальнейшем мобильным приложением «Тинькофф» можно будет полностью управлять при помощи Олега, добавили в банке. До 16 июня помощник появится в приложениях для iOS, вскоре после этого функция станет доступна в программах для Android