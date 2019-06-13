Лавров встретится для переговоров с главой МИД Швейцарии 19 июня

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится для переговоров с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Предстоящая встреча пройдет в Москве 19 июня. Об этом стало известно 13 июня из публикации на сайте МИД РФ.

В дипведомстве сообщили, что во время переговоров политики планируют обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, а также главные международные проблемы, которые актуальны для обеих сторон.

«Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии», — сказано в сообщении.

«Политика сегодня» напоминает, Кассис прибудет с рабочим визитом в Россию 18-19 июня.

Ранее ряд швейцарских официальных лиц заявляли, что санкционная политика против России несостоятельна и контрпродуктивна, поэтому в Швейцарии отказались от антироссийских санкций. Первый замруководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько назвал такое решение дальновидным и прагматичным.