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12:47   13 Июня 2019
Россия

Лавров встретится для переговоров с главой МИД Швейцарии 19 июня

Лавров встретится для переговоров с главой МИД Швейцарии 19 июня

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится для переговоров с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Предстоящая встреча пройдет в Москве 19 июня. Об этом стало известно 13 июня из публикации на сайте МИД РФ. 

В дипведомстве сообщили, что во время переговоров политики планируют обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, а также главные международные проблемы, которые актуальны для обеих сторон. 

«Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии», — сказано в сообщении. 

«Политика сегодня» напоминает, Кассис прибудет с рабочим визитом в Россию 18-19 июня. 

Ранее ряд швейцарских официальных лиц заявляли, что санкционная политика против России несостоятельна и контрпродуктивна, поэтому в Швейцарии отказались от антироссийских санкций. Первый замруководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько назвал такое решение дальновидным и прагматичным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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