Хаменеи заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США под давлением
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вашингтон не сможет сменить существующий строй в Иране. За 40 лет Штатам не удалось избавиться от Республики.
Речь об этом зашла на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
Хаменеи отметил, что предыдущие американские лидеры в течение 40 лет пытались погубить Иран, но у них ничего не получилось.
Iran supreme leader says has no intention to make or use nuclear weapons: Japan https://t.co/GO5aR92aj5 pic.twitter.com/RK3qtwjlZk— Reuters Top News (@Reuters) June 13, 2019
Кроме того, Тегеран не собирается соглашаться на переговоры со Штатами под давлением. Хаменеи отметил, что повторять «горький опыт» переговоров республика не собирается.
«Иран не испытывает никакого доверия к США, горький опыт предыдущих переговоров с Америкой в рамках СВПД ни в коем случае не повторится», — сказал он.