Хаменеи заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США под давлением

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вашингтон не сможет сменить существующий строй в Иране. За 40 лет Штатам не удалось избавиться от Республики.

Речь об этом зашла на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.

Хаменеи отметил, что предыдущие американские лидеры в течение 40 лет пытались погубить Иран, но у них ничего не получилось.

Iran supreme leader says has no intention to make or use nuclear weapons: Japan https://t.co/GO5aR92aj5 pic.twitter.com/RK3qtwjlZk — Reuters Top News (@Reuters) June 13, 2019

Кроме того, Тегеран не собирается соглашаться на переговоры со Штатами под давлением. Хаменеи отметил, что повторять «горький опыт» переговоров республика не собирается.