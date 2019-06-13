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12:52   13 Июня 2019
Весь мир

Хаменеи заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США под давлением

Хаменеи заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США под давлением

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вашингтон не сможет сменить существующий строй в Иране. За 40 лет Штатам не удалось избавиться от Республики.

Речь об этом зашла на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.

Хаменеи отметил, что предыдущие американские лидеры в течение 40 лет пытались погубить Иран, но у них ничего не получилось.

Кроме того, Тегеран не собирается соглашаться на переговоры со Штатами под давлением. Хаменеи отметил, что повторять «горький опыт» переговоров республика не собирается.

«Иран не испытывает никакого доверия к США, горький опыт предыдущих переговоров с Америкой в рамках СВПД ни в коем случае не повторится», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #политика #хаменеи

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