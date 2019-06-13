Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал американский запрос на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу примет суд в Лондоне.
«От США есть запрос, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его, так что это пойдет завтра в суды», — сказал Джавид в интервью.
Ранее 10 июня стало известно, что Минюст США направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа, которого посольство Эквадора выдало британским властям 11 апреля.
В мае Вашингтон предъявил основателю Wikileaks новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции, Ассанжу в США грозит многолетнее тюремное заключение.