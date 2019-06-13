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12:40   13 Июня 2019
Весь мир

Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал американский запрос на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу примет суд в Лондоне.

«От США есть запрос, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его, так что это пойдет завтра в суды», — сказал Джавид в интервью.

Ранее 10 июня стало известно, что Минюст США направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа, которого посольство Эквадора выдало британским властям 11 апреля.

В мае Вашингтон предъявил основателю Wikileaks новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции, Ассанжу в США грозит многолетнее тюремное заключение.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #ассанж #экстрадиция

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