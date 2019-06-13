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13:16   13 Июня 2019
Россия

КПРФ назвал пиаром желание «Коммунистов России» запретить «Чернобыль»

КПРФ назвал пиаром желание «Коммунистов России» запретить «Чернобыль»

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко считает, что в партии «Коммунисты России» хотят попиариться за счет сериала «Чернобыль», а их требование ограничить доступ к продукту канала HBO не стоит расценивать серьезно. 

Ранее пресс-служба «Коммунистов России» распространила заявление главы исполкома ЦК Сергея Малинковича, в котором он призвал Роскомнадзор заблокировать доступ к «гадостному сериалу» на всех трекерах. А в отношении авторов «Чернобыля» возбудить дело за клевету. 

«Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей»,  — считает Малинкович.

Александр Ющенко весьма скептически отнесся к инициативе и всей партии.

«В эту партию набраны люди по интеллектуально низкому признаку. У них фишка такая  — прыгать на отдельные фильмы. Господам хочется пропиарить свои имена. Вот вы про них напишите и сделаете гораздо большую услугу им, чем сериал»,  —  считает Ющенко. 

Сам пресс-секретарь Зюганова нашумевший сериал «Чернобыль» не смотрел, но считает, что он не может повлиять на сознание людей. 

«Сериал же не в прокате. Его показывают в определенных приложениях, насколько я понимаю. Люди могут смотреть, а могут не смотреть. Этот фильм никак не влияет на сознание людей в массовом виде. Вообще не тот вопрос, на котором стоит акцентировать внимание», — сказал представитель КПРФ. 

Пятисерийный «Чернобыль», рассказывающий о драматичных событиях апреля 1986 года в СССР, вышел в начале мая 2019 года и оказался очень успешным. Авторитетный ресурс Internet Movie Database (IMDb) поместил «Чернобыль» на первое место рейтинга, основанного на зрительских оценках. Сериал получил 9,6 балла по десятибалльной шкале, обогнав «Игру престолов» и «Во все тяжкие». 

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Автор: Мария Владимирова
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