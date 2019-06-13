Пушков высмеял решение США «переименовать» Киев
Переименование украинской столицы никак не поможет Украине. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков Twitter.
Ранее Совет США по географическим названиями решил изменить правило написания Киева — с «Kiev» на «Kyiv». Новое имя внесут в базу 17 июня.
Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2019
«И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира», — саркастически подмечает Пушков.
Это решение важно для изменения написания названия Киева, отметили в Посольстве Украины в США. Так, речь идет об иностранных аэропортах и международных рейсах.