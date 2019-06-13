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12:31   13 Июня 2019
Россия

Пушков высмеял решение США «переименовать» Киев

Пушков высмеял решение США «переименовать» Киев

Переименование украинской столицы никак не поможет Украине. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков Twitter. 

Ранее Совет США по географическим названиями решил изменить правило написания Киева — с «Kiev» на «Kyiv». Новое имя внесут в базу 17 июня. 

«И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира», — саркастически подмечает Пушков. 

Это решение важно для изменения написания названия Киева, отметили в Посольстве Украины в США. Так, речь идет об иностранных аэропортах и международных рейсах.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #киев #политика #общество

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