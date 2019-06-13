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12:30   13 Июня 2019
Россия

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию в Калужской области

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию в Калужской области

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 30 килограммов амфетаминов и 460 литров прекурсоров в нарколаборатории в Калужской области. Ее организаторы задержаны.

Лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков организовали двое россиян в частном доме. Их задержали с поличным.

«Изъяты наркотическое средство амфетаминовой группы общей массой более 30 килограммов, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости», — сообщили в ФСБ. 

Кроме того, найдено оборуование для производства запрещенных препаратов, реактивы. Правоохранители возбудили уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.

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Автор: Виктория Разумовская
#фсб #наркотики #калужская область

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