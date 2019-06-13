Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский должен придерживаться принципа верховенства права, а также предотвращать давление на судей и реформировать генпрокуратуру. С таким мнением выступила 13 июня глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, сообщает РИА Новости.

Выступая в парламенте во время инаугурации, Зеленский заявил, что принял решение распустить Верховную раду. Также он призвал членов кабмина покинуть места, чтобы уступить их новому поколению. Кроме того, Зеленский обратился к депутатам с призывом уволить главу Генпрокуратуры, Службы безопасности и министерства обороны.

«Я призываю президента Украины придерживаться культуры ответственности и верховенства права», — заявила Фрейзер.

По мнению Фрейзер, Зеленский должен противодействовать давлению на судей и реформировать генпрокуратуру Украины. Она также обратила внимание, что Госбюро расследований должно быть обеспечено достаточными ресурсами для функционирования.