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Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

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12:14   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский должен придерживаться принципа верховенства права, а также предотвращать давление на судей и реформировать генпрокуратуру. С таким мнением выступила 13 июня глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, сообщает РИА Новости. 

Выступая в парламенте во время инаугурации, Зеленский заявил, что принял решение распустить Верховную раду. Также он призвал членов кабмина покинуть места, чтобы уступить их новому поколению. Кроме того, Зеленский обратился к депутатам с призывом уволить главу Генпрокуратуры, Службы безопасности и министерства обороны. 

«Я призываю президента Украины придерживаться культуры ответственности и верховенства права»,  — заявила Фрейзер.

По мнению Фрейзер, Зеленский должен противодействовать давлению на судей и реформировать генпрокуратуру Украины. Она также обратила внимание, что Госбюро расследований должно быть обеспечено достаточными ресурсами для функционирования. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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