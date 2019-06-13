Клинцевич назвал четко спланированными провокации на митинге в «поддержку» Голунова

Действия представителей оппозиции и либеральной общественности, собравшихся накануне на несанкционированный митинг в поддержку Ивана Голунова, который к тому моменту был уже освобожден, были деструктивны и в будущем могут повредить молодым участникам акции.

Об этом в четверг 13 июля заявил член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, слова которого приводит информационное агентство «Инфореактор».

Напомним: задержанный 6 июня и помещенный судом под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков спецкор «Медузы» Иван Голунов был освобожден после проверки 11 июня, с него были сняты все обвинения. Однако активисты из рядов оппозиции и либеральной общественности не стали отменять намеченный на День России несанкционированный митинг в поддержку журналиста, несмотря на призывы и самого Ивана Голунова и редакции «Медузы» не выходить на акцию.

Незаконный митинг освещался прозападными СМИ, которые получают финансирование из-за границы. В частности, в прямом эфире акцию транслировали телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».

По данным ГУ МВД по Москве, в ходе несанкционированной акции были задержаны около 200 человек, включая совсем молодых людей, только достигших совершеннолетия.

По словам Франца Клинцевича, молодые активисты, обладающие «своим» представлением о законности и «обостренным чувством справедливости», в последствии могут пожалеть о нарушении общественного порядка.

«Сейчас им кажется, что это прикольно, их арестовали. Но это же скажется, рано или поздно этому молодому человеку это может серьезно повредить. Когда посмотрят документы, были приводы...давай возьмем другого, он менее активен, но у него с трудовой дисциплиной. Жизнь расставляет все точки над «i», — отметил сенатор.

При этом он обратил внимание на четкую спланированность акции, участие в которой принимали не только люди «изнутри либеральной общественности», но и провокаторы из-за рубежа.