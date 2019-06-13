Немецкие журналисты назвали «оружием конца света» новую противоракету РФ

Немецкий журнал Stern назвал новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М самой быстрой в мире. Она способна стать «настоящим оружием конца света», считают журналисты.

Издание считает, что Россия лидирует в гонке вооружений и-за преимущества в гиперзвуковом оружии. ПРС-1М «создана на случай возможной ядерной войны», отмечается в статье.

«Эта противоракета... предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов», — пишет журнал.

В статье также говорится, что ракеты способно достигать скорость в четыре километров в секунду, а дальность полета рассчитана на 350 километров.

Гиперзвуковая ракета ПРС-1М входит в систему противоракетной обороны А-135 «Амур». Ее характеристики засекречены, но СМИ писали, что она способна перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высоте до пятидесяти километров.