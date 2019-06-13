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12:29   13 Июня 2019
Россия

Немецкие журналисты назвали «оружием конца света» новую противоракету РФ

Немецкие журналисты назвали «оружием конца света» новую противоракету РФ

Немецкий журнал Stern назвал новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М самой быстрой в мире. Она способна стать «настоящим оружием конца света», считают журналисты.

Издание считает, что Россия лидирует в гонке вооружений и-за преимущества в гиперзвуковом оружии. ПРС-1М  «создана на случай возможной ядерной войны», отмечается в статье.

«Эта противоракета... предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов», — пишет журнал.

В статье также говорится, что ракеты способно достигать скорость в четыре километров в секунду, а дальность полета рассчитана на 350 километров.

Гиперзвуковая ракета ПРС-1М входит в систему противоракетной обороны А-135 «Амур». Ее характеристики засекречены, но СМИ писали, что она способна перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высоте до пятидесяти километров.

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Автор: Арсений Аскольский
#рф #германия #прс-1м #противорокета

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