Запад использовал Голунова для нападок на российскую государственность

Действия «активистов» на несогласованном митинге в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве и других городах можно расценивать как вмешательство западных политических сил во внутренние дела РФ, пишет ФАН.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом агентства отметил, что в отношении сотрудника СМИ не применялось никаких «репрессий», о которых так громко заявляли либералы. По мнению парламентария, Запад использует данную тему, чтобы спровоцировать протесты внутри страны.

«В Петербурге тоже была акция в защиту Голунова. Я просто шел мимо и поинтересовался: «От кого вы защищаете?» Если была допущена ошибка, то человека с извинениями отпускают», — сказал политик.

Депутат напомнил, что Голунов был просто помещен под домашний арест, а вскоре выпущен. По мнению Милонова, участники митинга в Москве пытаются разрушить российскую государственность. При этом, уверен он, до Голунова собравшимся по большему счету нет дела.

«Им есть дело до себя: выйти на митинг и попытаться раскачать ситуацию, используя Голунова в качестве причины организации протеста», — заметил депутат ГД.

При этом, напомнил Милонов, митингующие не предпринимали никаких действий для освобождения находящегося под стражей на Украине Кирилла Вышинского.

«Это люди, которые палец о палец не ударили, чтобы защитить журналиста Кирилла Вышинского, которого содержат в застенках и, по сути дела, пытают. Либералы считают, что защищать нужно только определенных людей», — подчеркнул он.

Парламентарий уверен, что этим людям наплевать и на свободу слова и на самого Голунова. Милонов заметил, что на человека, права которого действительно нарушаются, либеральной «тусовке» наплевать, так как это попросту «не модно».