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11:59   13 Июня 2019
Россия

Росфинмониторинг озабочен проблемой отмывания доходов в банках

Росфинмониторинг озабочен проблемой отмывания доходов в банках

Специалисты постоянно обсуждают проблемы вольной трактовки банками требований федерального закона 115-ФЗ, который известен как закон об отмывании доходов. Об этом заявила пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова 13 июня в интервью ФАН. 

По словам Ивановой, когда случаются подобные ситуации, контролирующие органы всегда встают на сторону клиентов. Она также подчеркнула, что этот вопрос находится в зоне ответственности Центробанка РФ.

«Мы знаем о фактах злоупотребления своими полномочиями со стороны отдельных банков», — сказала ФАН представитель ведомства.  

Она также добавила, что ведомство принимает ряд мер, в том числе работает совместно с Центробанком по реабилитации таких клиентов. 

Росфинмониторинг озабочен проблемой отмывания доходов в банках

Некоторые финансовые эксперты считают, что банки чересчур усердно подходят к вопросу. Они опасаются, что их обвинят в неисполнении направленного против легализации отмывания доходов закона 115-ФЗ. Так, например, банкам дано право проверять все денежные операции с денежными суммами от 600 тысяч рублей. Также кредитные организации могут дополнительно проанализировать любые операции, из-за которых у них возникнут подозрения. 

Ранее «Известия», ссылаясь на клиентов Сбербанка и МКБ заявили, что банки требуют информацию об источниках денежных средств, а также отчет, на что потрачены средства вклада. Если клиенты отказываются предоставлять данные, им угрожают блокировкой счета. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #банк #счета

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