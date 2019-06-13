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МИД Китая призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела Гонконга

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11:56   13 Июня 2019
Весь мир

МИД Китая призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела Гонконга

МИД Китая призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что КНР выражает недовольство и протест из-за заявлений Евросоюза о поправках к закону об экстрадиции. Китай призывает не вмешивать во внутренние дела страны, подчеркнул он.

«Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с безответственными заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции», — заявил дипломат на брифинге.

Ранее в опубликованном заявлении ЕС отметил, что разделяет беспокойство жителей Гонконга касательно поправок к закону об экстрадиции, которые, если их одобрит парламент, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, включая Тайвань, Макао и материковый Китай.

Евросоюз назвал вопрос чувствительным и заявил, что он имеет последствия и для граждан ЕС. 

Гэн Шуан подчеркнул, что события в Гонконге относятся к внутренней политике Китая и никто не имеет права вмешиваться в это.

Масштабная протестная акция жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции состоялась в среду. На городских улицах возводили баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения проходили, в том числе, возле комплекса законодательного собрания города.

В результате заседание парламента, на котором должно планировалось рассмотрение поправок, отменили.

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Автор: Арсений Аскольский
#ес #мид #китай #гонконг

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