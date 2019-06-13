МИД Китая призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что КНР выражает недовольство и протест из-за заявлений Евросоюза о поправках к закону об экстрадиции. Китай призывает не вмешивать во внутренние дела страны, подчеркнул он.

«Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с безответственными заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции», — заявил дипломат на брифинге.

Ранее в опубликованном заявлении ЕС отметил, что разделяет беспокойство жителей Гонконга касательно поправок к закону об экстрадиции, которые, если их одобрит парламент, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, включая Тайвань, Макао и материковый Китай.

Евросоюз назвал вопрос чувствительным и заявил, что он имеет последствия и для граждан ЕС.

Гэн Шуан подчеркнул, что события в Гонконге относятся к внутренней политике Китая и никто не имеет права вмешиваться в это.

Масштабная протестная акция жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции состоялась в среду. На городских улицах возводили баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения проходили, в том числе, возле комплекса законодательного собрания города.

В результате заседание парламента, на котором должно планировалось рассмотрение поправок, отменили.