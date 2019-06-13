Депутат ГД считает, что вводить углеродный налог в России нельзя

Первый зампредседателя думского комитета по энергетике Валерий Селезнев оценил предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в стране углеродный налог. По его словам, так положение станет лишь хуже, пишет RT.

Селезнев отметил, что в мировой повестке действительно есть вопрос об освобождении экономик от углеродного следа. Однако, по мнению депутата, это касается, скорее, экономик, у которых нет своих углеводородов.

«В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — сказал он.

Депутат добавил, что предложение Чубайса ухудшит положение, принимать его нельзя. Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога.

Ранее глава «Роснано» предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.