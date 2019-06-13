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11:34   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украина не намерена «сдавать позиции» в Керченском проливе

Украина не намерена «сдавать позиции» в Керченском проливе

Украина пока не будет отправлять боевые корабли в Керченский пролив, но и сдавать позиции она не намерена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Его слова 13 июня передает ТАСС. 

Хомчак в ходе интервью для «Би-би-си Украина» заявил, что все решения будут приниматься взвешенно. 

«Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — заявил он. 

Начальник Генерального штаба также заявил, что стоит сначала разобраться с предыдущим случаем прохождения украинских кораблей через пролив.

«Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — подчеркнул он.

Хомчак также добавил, что руководство так называемой Операции объединенных сил (ООС) «готово реагировать на все угрозы».

«Политика сегодня» напоминает, конфликт между РФ и Украиной случился в ноябре прошлого года. Тогда корабли под флагом Украины незаконно пересекли госграницу России. На просьбы российских пограничников украинские моряки не реагировали, после чего их суда были задержаны, а экипажи  — арестованы. По мнению президента Путина, за провокацией стоял Петр Порошенко, который хотел поднять низкий рейтинг перед президентскими выборами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #керченский пролив

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