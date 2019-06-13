Вооруженный мужчина ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный злоумышленник, вооруженный пистолетом, утром в четверг ограбил банк на юге Москвы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что речь идет о «крупной сумме».

«В 9.06 в полицию поступил звонок, что неизвестный мужчина … забрал крупную сумму из кредитно-финансовой организации на Варшавском шоссе и скрылся», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что преступник держал в руках «предмет, похожий на пистолет», однако точно не установлено, что у него было настоящее оружие.

Сумма похищенного к настоящему моменту не называется. Преступник объявлен в розыск.