Иран спас 44 моряка с танкеров в Оманском заливе

Иран спас 44 моряка с атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров. Их доставили на территорию страны. Об этом сообщает госагентство IRNA со ссылкой на источник.

Ранее иранские и арабские СМИ писали, что в Оманском заливе прогремели два взрыва при нападении на два крупных нефтярных танкера. Одно судно, атакованное у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ, называется Front Altair. Оно принадлежит норвежской компании Frontline и следует под флагом Маршалловых Островов.

Другой танкер — Kokuka Courageous — зарегистрирован в Панаме. Позже стало известно, что экипажи судов находятся в безопасности. Один из моряков Kokuka Courageous получил легкие ранения, ему оказана первая помощь.