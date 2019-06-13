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Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию в Калужской области

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию в Калужской области
Зеленский должен соблюдать принцип верховенства права, считают в ООН

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11:16   13 Июня 2019
Весь мир

Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа

Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщил в Twitter, что еврейское государство вводит морскую блокаду сектора Газа. Эта мера запрещает рыболовство у побережья.

Ранее израильские военные заявили о либерализации ограничений на лов рыбы палестинцами у блокированного сектора Газа. Воды

В начале минувшего месяца между Израилем и палестинским сектором Газа, где правит ХАМАС, опять усилились противоречия и начались боевые столкновения, послужившие причиной десятков жертв. При посредничестве Египта и Катара стороны смогли заключить, после чего катарский эмир объявил, что на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан выделят 480 миллионов долларов.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #израиль #сектор газа

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