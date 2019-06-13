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11:17   13 Июня 2019
Весь мир

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Одна тысяча 122 беженца вернулись с территории иностранных государств. Из них около 350 человек приехали из Ливана, а еще почти 780 человек — из Иордании. Об этом сказано в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Минобороны РФ. 

«За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 122 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 345 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 777 человек», — сказано в сообщении. 

Также известно, что в места постоянного проживания за сутки вернулись более 800 сирийских граждан. 

В сообщении сказано, что спецпродразделения САА за один день разминировали объекты и местность в Джасиме, Эль-Харре (провинция Дераа) и Думе (провинция Дамаск). Бойцы вооруженных сил Сирии уничтожили 35 взрывоопасных предметов, а также разминировали 2,8 гектара территории. 

«Политика сегодня» напоминает, вооруженный сирийский конфликт продолжается с 2011 года. Два года назад было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Отдельные районы страны все еще зачищаются от боевиков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #беженцы #общество #весь мир

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