Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева

Журналист Юрий Алексеев напомнил о предвзятости СМИ Латвии. По его словам, в свое время общественность защищала его не так активно, как российского коллегу Ивана Голунова. Эти две ситуации он сравнил на своей странице в Facebook.

Telegram-канал «Ближнее зарубежье. LIVE» пишет, что в Латвии преследуются журналисты, чья позиция не совпадает с официальным мнением Риги. Так, правоохранительные органы Латвии запретили работать Алексееву на основании сфабрикованного дела. В конце 2017 году полиция при обысках обнаружила в его квартире боевые патроны. Журналист утверждает, что их подбросили.

В своем посте Алексеев сравнивает свое дело с делом Голунова. Он отметил, что за российского журналиста вступилась вся пресса и все Союзы журналистов, а за него не вступился даже Латвийский Союз. Кроме того, оперативно за сутки были проведены экспертизы на ДНК в деле Голунова, самого журналиста отпустили через три дня и извинились. В случае с Алексеевым экспертизы проводили год, а под полицейским надзором журналиста держат уже полтора года.

Сотрудники латвийских СМИ ранее поддержали Голунова, после того, как его задержали с запрещенными веществами. Журналисты вышли на улицу с плакатами «Я/Мы – Иван Голунов» и требованиями его освободить.