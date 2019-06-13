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 Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева

Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева
Пушков высмеял решение США «переименовать» Киев

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Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию в Калужской области

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию в Калужской области
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 Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева

Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева
11:31   13 Июня 2019
Весь мир

Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева

Поддержавшие Голунова латвийские СМИ «забыли» о сфабрикованном деле местного журналиста Алексеева

Журналист Юрий Алексеев напомнил о предвзятости СМИ Латвии. По его словам, в свое время общественность защищала его не так активно, как российского коллегу Ивана Голунова. Эти две ситуации он сравнил на своей странице в Facebook.

Telegram-канал «Ближнее зарубежье. LIVE» пишет, что в Латвии преследуются журналисты, чья позиция не совпадает с официальным мнением Риги. Так, правоохранительные органы Латвии запретили работать Алексееву на основании сфабрикованного дела. В конце 2017 году полиция при обысках обнаружила в его квартире боевые патроны. Журналист утверждает, что их подбросили.

В своем посте Алексеев сравнивает свое дело с делом Голунова. Он отметил, что за российского журналиста вступилась вся пресса и все Союзы журналистов, а за него не вступился даже Латвийский Союз. Кроме того, оперативно за сутки были проведены экспертизы на ДНК в деле Голунова, самого журналиста отпустили через три дня и извинились. В случае с Алексеевым экспертизы проводили год, а под полицейским надзором журналиста держат уже полтора года.

Сотрудники латвийских СМИ ранее поддержали Голунова, после того, как его задержали с запрещенными веществами. Журналисты вышли на улицу с плакатами «Я/Мы – Иван Голунов» и требованиями его освободить.

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Автор: Виктория Разумовская
#латвия #сми #алексеев #голунов

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