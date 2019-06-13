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11:06   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

США переименовали Киев в международной базе

США переименовали Киев в международной базе

Coвет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы страны) изменил официальное название Киева. Теперь украинская столица пишется Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщила пресс-службы посольства Украины в США. Отмечается, что американская сторона поменяла название по просьбе посла Валерия Чалого.

Новое написание начнет действовать в международной базе с 17 июня. При этом написание Киева изменится не только в США, но и за пределами страны, поскольку организации ориентируются на американскую базу. В частности, название украинской столицы заменят на табло аэропортов.

В конце мая Украина утвердила новую редакцию правописания, по которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме такой шаг посчитали продолжением антироссийской кампании.  

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Автор: Арсений Аскольский
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