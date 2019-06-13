Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая. Об этом он написал в соцсетях.

Накануне, 12 июня, Telegram сообщил о кибератаке на сервис, в результате чего работа мессенджера приостанавливалась по всему миру. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных ресурсах, с проблемами столкнулись пользователи из Соединенных Штатов и стран Южной Америки, а также ряда стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пользователи писали о проблемах с соединением и обменом сообщениями.

«IP-адреса в основном были из Китая», — заявил Дуров в соцсетях.

По его словам, самые крупные кибератаки на мессенджер совпадали по времени с протестами в Гонконге.

Масштабная протестная акция жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции состоялась в среду. На городских улицах возводили баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения проходили, в том числе, возле комплекса законодательного собрания города.

В результате заседание парламента, на котором должно планировалось рассмотрение поправок, отменили.